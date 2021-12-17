В результате стрельбы в Париже погиб человек

08:31 13 Апрель Киев, Украина

Париже , возле частной больницы им. Анри Дюнана неизвестный преступник застрелил мужчину и ранил женщину из службы безопасности больницы.

По свидетельству очевидцев, было сделано около шести выстрелов. Сейчас преступника разыскивают правоохранители. Он скрылся с места преступления на мотоцикле, сообщает France 24.

"У частной больницы имени Анри Дюнана в 16-м округе на западе Парижа, неизвестный открыл стрельбу, в результате инцидента один человек погиб, один серьезно ранен", – сказал изданию источник в пожарной службе Франции.

Двое пострадавших, мужчина и женщина, были сразу же направлены в больницу, но мужчина скончался от ран в карете скорой помощи.

Стрелок скрылся с места события, воспользовавшись мотоциклом. Очевидцы события сообщают, что на нем был одет капюшон. Один из них рассказал, что преступник сделал несколько выстрелов в голову лежащего на земле человека.



Другой очевидец сказал, что перед стрельбой между преступником и женщиной произошел спор.

Полицейские пока не определили мотивы нападавшего.



Местные СМИ сообщают, что власти сначала заподозрили возможный теракт, однако мэр района Фрэнсис Шпинер позже заявил, что инцидент, скорее всего, не имеет отношения к терроризму, а похож на бандитскую стрельбу.