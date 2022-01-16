В результате российских ударов в Сирии погибли 11 боевиков ИГ

11:50 14 Январь Киев, Украина

В результате российских авиаударов по пустынным районам восточной Сирии погибли 11 подозреваемых членов группировки «Исламское государство».

Об этом сообщил военный обозреватель.

Сирийская обсерватория сообщила, что удары были совершены ночью и были сосредоточены в районе между Пальмирой и Аль-Сухной.

«Члены джихадистской организации прячутся в пещерах в этом районе», — сказал глава обсерватории Рами Абдель Рахман.

По его словам, в результате ударов было убито 11 боевиков ИГ и ранено около 20 человек, некоторые из них серьезно.

Абдель Рахман сказал, что уже в этом году он насчитал в общей сложности 229 российских авиаударов по целям в сирийской пустыне.

Удары в четверг стали самыми смертоносными с ноября, когда стало известно о 16 убитых в рядах джихадистов.

Самопровозглашенный халифат группировки «Исламское государство» когда-то простирался на обширные территории Сирии и Ирака и управлял миллионами жителей.

Долгая и смертоносная военная борьба, возглавляемая сирийскими и иракскими силами при поддержке Соединенных Штатов и других держав, в конечном итоге привела к поражению джихадистов в марте 2019 года.

Остатки ИГ в основном вернулись в свои убежища в пустыне, из которых они продолжают преследовать сирийское правительство и союзные силы.

Считается, что группа пытается обеспечить источники финансирования за счет торговли людьми и рэкета, что побуждает наблюдателей предупреждать о возрождении джихадистов в регионе.