В результате протестов на Кубе, без вести пропавшими считаются около 500 человек

09:13 26 июля Киев, Украина

Высокий уровень смертности от коронавируса и бездействие кубинских властей по этому поводу, вывели на улицы сотни жителей Кубы. По данным активистов, на сегодняшний день задержано властями боле 5 000 человек и более 500 считаются пропавшими без вести.

Об этом заявили в Центре за свободную Кубу, который базируется в Вашингтоне.



Пресс-секретарь центра Джаннисет Риверо также отметила, что многие были осуждены в коротких судебных процессах без присутствия защиты, сообщает Sky News.



«Режим боится людей, потому что люди вышли на улицы, чтобы выкрикивать о свободе, поэтому сейчас они пытаются установить контроль над населением», — сказала Риверо.



Активисты заявили, что людей арестовали правоохранители в штатском.



Многие семьи говорят, что они еще не получали сообщений о местонахождении своих родных.



По информации группы адвокатов Cubalex, сотни людей, среди которых много подростков, были задержаны.



В то же время правительство Кубы утверждает, что вокруг протестов проводится кампания дезинформации.



Напомним, 11 июля тысячи жителей Кубы вышли на улицы, протестуя против действий правительства во время пандемии COVID-19. Протесты прошли на фоне рекордных показателей заболеваемости.



Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия.



Экономические трудности Кубы связаны как с решением экс-президента США Дональда Трампа ужесточить санкции, так и с пандемией, которая ударила по туризму — одной из главных статей дохода экономики страны.



Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал протестующих преступниками и призвал своих сторонников выйти на улицы.



По подсчетам активистов, число задержанных участников массовых протестов против правительства превысило 5000.