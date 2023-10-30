В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в махачкалинском аэропорту в Дагестане . Десять травмированных находятся в больницах региона, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
В Минздраве Дагестана добавили, что среди травмированных есть как полицейские, так и гражданские люди. По информации дагестанских СМИ,
все участники беспорядков ушли с территории аэропорта.
Что известно о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста , выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали забор и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. Они не хотят, чтобы на территории республики прибывали евреи и граждане Израиля.
Дагестанцы начали проверять паспорта у людей, выезжавших из аэропорта на машинах, а затем ворвались в терминал и устроили поиск евреев. Местные власти и полицейские никоим образом не пытались помешать обыскам и беспорядкам.
Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста , выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали забор и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. Они не хотят, чтобы на территории республики прибывали евреи и граждане Израиля.
Дагестанцы начали проверять паспорта у людей, выезжавших из аэропорта на машинах, а затем ворвались в терминал и устроили поиск евреев. Местные власти и полицейские никоим образом не пытались помешать обыскам и беспорядкам.
Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху опубликовал совместное с израильским МИД заявление, в котором подчеркнули, что Израиль со всей серьезностью относится к попыткам нанести ущерб гражданам Израиля и евреям где угодно.
На события в Дагестане также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский .
Президент подчеркнул, что антисемитские высказывания позволяли себе как российские пропагандисты, так и российский президент путин с министром иностранных дел лавровым.
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