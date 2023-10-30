В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек

09:40 30 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Дагестан. Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в махачкалинском аэропорту в Дагестане . Десять травмированных находятся в больницах региона, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы занимаются медики республиканских стационаров, еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Минздраве Дагестана добавили, что среди травмированных есть как полицейские, так и гражданские люди. По информации дагестанских СМИ,

все участники беспорядков ушли с территории аэропорта.

Что известно о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста , выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали забор и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. Они не хотят, чтобы на территории республики прибывали евреи и граждане Израиля.



Дагестанцы начали проверять паспорта у людей, выезжавших из аэропорта на машинах, а затем ворвались в терминал и устроили поиск евреев. Местные власти и полицейские никоим образом не пытались помешать обыскам и беспорядкам.

Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху опубликовал совместное с израильским МИД заявление, в котором подчеркнули, что Израиль со всей серьезностью относится к попыткам нанести ущерб гражданам Израиля и евреям где угодно.

"Израиль ожидает, что российские правоохранительные власти защитят благосостояние всех граждан Израиля и евреев, где бы они ни находились, и предпримет решительные меры против мятежников и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", — говорится в заявлении.

На события в Дагестане также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский .

"Это не единичный случай в Махачкале – это часть массово распространенной в россии культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая государственным телевидением, экспертами и властью", — написал Зеленский в социальной сети X (ранее Twitter).

Президент подчеркнул, что антисемитские высказывания позволяли себе как российские пропагандисты, так и российский президент путин с министром иностранных дел лавровым.