В результате атаки ИГ у сирийских нефтяных скважин погибло 9 боевиков

12:32 03 Январь Киев, Украина

Боевики джихадистов убили девять сирийских солдат и союзных ополченцев в засаде возле нефтяных объектов в восточной Сирии.

Об этом сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека.



«Девять солдат армии и боевиков союзного ополчения были убиты в засаде, устроенной группировкой Исламского государства» возле нефтяных скважин, сообщает центр.



По словам наблюдателя, нападение было совершено поздно вечером в воскресенье в отдаленном районе на окраине восточной провинции Дейр-эз-Зор, где укрываются отряды джихадистов.



В результате ракетного обстрела колонны также было ранено 15 проправительственных боевиков, сообщает британская организация.



Джихадистская организация, которая когда-то правила обширными территориями Ирака и Сирии, потеряла свои позиции в марте 2019 года, но и сегодня продолжает свои смертоносные партизанские атаки.



После поражения самопровозглашенного «халифата» в результате атак ИГ погибло около 1800 правительственных и союзных войск в Сирии.



2 декабря в результате нападения ИГ на автобус в провинции Дейр-эз-Зор погибло 10 рабочих-нефтяников, что стало последним в серии атак, направленных на нефтяной сектор.