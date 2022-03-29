В рамках санкций против РФ Великобритания задержала суперяхту Phi стоимостью $50 млн

Яхта принадлежит неназванному российскому бизнесмену. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что в настоящее время этот человек не находится под санкциями, но имеет «тесные связи» с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает BBC.
Впервые судно Phi длиной 58,5 метров было идентифицировано как потенциально принадлежащее России 13 марта, но его принадлежность «намеренно тщательно скрывалась», заявили в правительстве Великобритании.
Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на карибских островах Сент-Китс и Невис, но яхта несла мальтийский флаг, чтобы скрыть свое происхождение.
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