В радиоэфире Воронежа прозвучало "экстренное обращение путина" к народу

В то время, как часть россиян ностальгирует за Сталиным, а некоторые (включая путина) – за Гитлером, не стало удивительным то "обращение к народу", которое прозвучало сегодня на нескольких эфирах радиостанций в Воронеже. Дословно подражая тексту обращения от 1941 года, председатель правящего режима рф Владимир путин в своем аудиообращении якобы заявил о "проходе украинских войск" в три приграничных области: Курскую, Белгородскую и Брянскую. Кремль поспешил заверить россиян, что радио кто-то сломал. Об этом сообщило местное издание Вести Воронеж в понедельник, 5 июня.
Аудиозапись "экстренного обращения" содержит голос, похожий на голос главы Кремля. Он сообщил, что в 4 часа утра украинские военные вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей.
По радио также передали о том, что лидер Кремля якобы объявляет о скором подписании указа о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять "опасному и коварному врагу".
Телеграмм канал Быстрый Фокус опубликовал полный текст так называемого обращения.
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