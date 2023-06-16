В радиоэфире Воронежа прозвучало "экстренное обращение путина" к народу

16:11 05 июня Киев, Украина

В то время, как часть россиян ностальгирует за Сталиным, а некоторые (включая путина) – за Гитлером, не стало удивительным то "обращение к народу", которое прозвучало сегодня на нескольких эфирах радиостанций в Воронеже. Дословно подражая тексту обращения от 1941 года, председатель правящего режима рф Владимир путин в своем аудиообращении якобы заявил о "проходе украинских войск" в три приграничных области: Курскую, Белгородскую и Брянскую. Кремль поспешил заверить россиян, что радио кто-то сломал. Об этом сообщило местное издание Вести Воронеж в понедельник, 5 июня.

Аудиозапись "экстренного обращения" содержит голос, похожий на голос главы Кремля. Он сообщил, что в 4 часа утра украинские военные вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей.

"Наши пограничники и Вооруженные силы дали достойный отпор, превышающий силу агрессора. На территориях этих областей введено военное положение", - говорится в аудиозаписи.

По радио также передали о том, что лидер Кремля якобы объявляет о скором подписании указа о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять "опасному и коварному врагу".

"Экстренное обращение путина", прозвучавшее на радио, - взлом. Никакого обращения путина сегодня не было. В настоящее время контроль возобновлен", - заверил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Телеграмм канал Быстрый Фокус опубликовал полный текст так называемого обращения.

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