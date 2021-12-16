В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел серьезный сбой

В ночь с 8 на 9 апреля пользователи социальных сетей Facebook и Instagram массово обращались за помощью из-за неполадок в работе их аккаунтов или самих приложений.
Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Сбои фиксируются с 00:25 по Киеву.
Большинство пользователей Instagram не могут загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). В свою очередь, 88% пользователей Facebook не могут зайти на сайт социальной сети.
Сбои фиксируются с 00:25 по Киеву.
Большинство пользователей Instagram не могут загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). В свою очередь, 88% пользователей Facebook не могут зайти на сайт социальной сети.
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