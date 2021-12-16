В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел серьезный сбой

05:57 09 Апрель Киев, Украина

В ночь с 8 на 9 апреля пользователи социальных сетей Facebook Instagram массово обращались за помощью из-за неполадок в работе их аккаунтов или самих приложений.

Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.



Сбои фиксируются с 00:25 по Киеву.



Большинство пользователей Instagram не могут загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). В свою очередь, 88% пользователей Facebook не могут зайти на сайт социальной сети.