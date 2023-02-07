В провинциях Турции, где произошло землетрясение, на три месяца объявили чрезвычайное положение

16:48 07 февраля Киев, Украина

Турецкие провинции, где произошло землетрясение , объявлены зонами стихийного бедствия. Об этом написал в своем Twitter президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Мы объявляем наши 10 провинций, где произошло землетрясение зонами стихийного бедствия, - говорится в сообщении главы Турции.

Для обеспечения быстрого проведения поисковых и спасательных работ в стране объявлено трехмесячное чрезвычайное положение в 10 провинциях в соответствии со статьей 119 Конституции Турции.



Что известно о землетрясениях в Турции и Сирии

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года.



По состоянию на 13:00 по Киеву 7 февраля в Сирии погибли 1600 человек, пишет Aljazeera. Президент Раджем Эрдоган сообщил, что по последним данным в Турции погибли по меньшей мере 3549 человек и 22168 получили ранения.



В Турции был объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.



Для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две "горячие линии": +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93. Родственники в Украине могут также обращаться на "горячую линию" МИД: +380 44 238 15 88, – написал Николенко.