В Приморском крае потерпел крушение истребитель рф

400;">Истребитель россии МиГ-31 потерпел аварию в Приморье во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.

Авария случилась во время учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта.

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался, сообщают российские СМИ, ссылаясь на экстренные службы рф.

В сообщении говорится, что МиГ-31 потерпел аварию в Приморье во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, в лесу, неподалеку от села Алексеевка. Разрушений на земле нет.