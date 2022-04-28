В приграничных частях Польши 1 мая стартуют масштабные военные учения

19:47 28 апреля Киев, Украина

Министерство обороны Польши предупредило о начинающихся в воскресенье, 1 мая, масштабных военных учениях в приграничных частях страны. Граждан попросили не публиковать в сети фото и видео, чтобы не раскрывать информацию о местонахождении войск.



В сообщении ведомства уточняется, что колонны военной техники будут передвигаться по дорогам практически всей страны (Западно-Поморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств). Транспортные средства преимущественно будут двигаться в ночное время, чтобы не затруднять движение, однако иногда колонны будут проходить в течение дня и даже в час пик.

Основной целью проведения учений в Варшаве назвали отработку приема и переброски союзных сил, координацию трансграничных действий и сотрудничество с принимающими государствами.



Еще в начале февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял об увеличении группировки войск США на своей территории. Тогда 1700 американских военнослужащих, направленных в Польшу из-за роста напряженности в ситуации вокруг Украины, разместили на юго-востоке страны — восточном фланге НАТО.