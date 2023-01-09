В правительстве рф поддержали запрет карт без аннексированных территорий Украины

13:41 09 января Киев, Украина

Правительство страны-агрессора одобрило законопроект, который приравнивает к экстремистским материалам карты, "подвергающие сомнению территориальную целостность россии". Речь идет о картах , где аннексированные украинские территории не указаны как часть рф.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.



Отмечается, что законопроект уже прошел первое чтение. Как говорится в пояснительной записке, "в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где отрицается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий россии".



Документ предлагает фактически запретить распространение таких карт и ввести за него административное наказание – для физических лиц до 15 суток ареста или штрафа, для юридических лиц – остановку работы или штрафа от 100 тысяч до миллиона рублей.



В то же время правительство рф предлагает доработать документ и внести в него правки. В частности, в правительстве просят указать, подпадают ли под действие закона карты, выпущенные еще до решения об аннексии территорий. Также в Кабмине рф отметили, что карты, как правило, выполняют информативную функцию, а понятие "экстремистские материалы" предполагает "наличие у конкретного субъекта намерения на осуществление действий по отрицанию территориальной целостности рф".



В правительстве рф опасаются, что в результате понятие "запрещенных карт" будет трактоваться правоохранительными органами в разных случаях по-разному.



Госдума в декабре приняла в первом чтении пакет законопроектов, в том числе тот, который предусматривает введение штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, отрицающих целостность россии.