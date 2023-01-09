В правительстве рф поддержали запрет карт без аннексированных территорий Украины

Правительство страны-агрессора одобрило законопроект, который приравнивает к экстремистским материалам карты, "подвергающие сомнению территориальную целостность россии". Речь идет о картах, где аннексированные украинские территории не указаны как часть рф.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что законопроект уже прошел первое чтение. Как говорится в пояснительной записке, "в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где отрицается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий россии".
Документ предлагает фактически запретить распространение таких карт и ввести за него административное наказание – для физических лиц до 15 суток ареста или штрафа, для юридических лиц – остановку работы или штрафа от 100 тысяч до миллиона рублей.
В то же время правительство рф предлагает доработать документ и внести в него правки. В частности, в правительстве просят указать, подпадают ли под действие закона карты, выпущенные еще до решения об аннексии территорий. Также в Кабмине рф отметили, что карты, как правило, выполняют информативную функцию, а понятие "экстремистские материалы" предполагает "наличие у конкретного субъекта намерения на осуществление действий по отрицанию территориальной целостности рф".
В правительстве рф опасаются, что в результате понятие "запрещенных карт" будет трактоваться правоохранительными органами в разных случаях по-разному.
Госдума в декабре приняла в первом чтении пакет законопроектов, в том числе тот, который предусматривает введение штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, отрицающих целостность россии.
Отмечается, что законопроект уже прошел первое чтение. Как говорится в пояснительной записке, "в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где отрицается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий россии".
Документ предлагает фактически запретить распространение таких карт и ввести за него административное наказание – для физических лиц до 15 суток ареста или штрафа, для юридических лиц – остановку работы или штрафа от 100 тысяч до миллиона рублей.
В то же время правительство рф предлагает доработать документ и внести в него правки. В частности, в правительстве просят указать, подпадают ли под действие закона карты, выпущенные еще до решения об аннексии территорий. Также в Кабмине рф отметили, что карты, как правило, выполняют информативную функцию, а понятие "экстремистские материалы" предполагает "наличие у конкретного субъекта намерения на осуществление действий по отрицанию территориальной целостности рф".
В правительстве рф опасаются, что в результате понятие "запрещенных карт" будет трактоваться правоохранительными органами в разных случаях по-разному.
Госдума в декабре приняла в первом чтении пакет законопроектов, в том числе тот, который предусматривает введение штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, отрицающих целостность россии.
Что известно об аннексии россией украинских территорий
В 2014 году россия аннексировала украинскую Автономную Республику Крым и Севастополь. Аннексия не была признана большинством стран мира.
30 сентября 2022 года глава страны-агрессора путин выступил в Георгиевском зале кремля на церемонии "присоединения" к рф временно оккупированных украинских территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей после того, как на них прошли псевдореферендумы.
В 2014 году россия аннексировала украинскую Автономную Республику Крым и Севастополь. Аннексия не была признана большинством стран мира.
30 сентября 2022 года глава страны-агрессора путин выступил в Георгиевском зале кремля на церемонии "присоединения" к рф временно оккупированных украинских территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей после того, как на них прошли псевдореферендумы.
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