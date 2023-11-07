В Посольстве Канады в Нигерии произошел взрыв, два человека погибли

Канада расследует взрыв в своем посольстве в Нигерии, который произошел в понедельник, 6 ноября, в результате которого погибли два человека. Дипломатическое учреждение временно приостанавливает работу.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.
Она выразила соболезнования семьям двух погибших. Президент Нигерии Бола Тинубу также выразил соболезнования правительству Канады, дипломатическому сообществу и всем людям, пострадавшим в результате инцидента.
Sad News: An explosion at the Canadian High Commission in Nigeria today caused the death of 2 people.— 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 (@TheSummerUKnow) November 6, 2023
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