В Посольстве Канады в Нигерии произошел взрыв, два человека погибли

14:14 07 ноября Киев, Украина

Канада расследует взрыв в своем посольстве в Нигерии, который произошел в понедельник, 6 ноября, в результате которого погибли два человека. Дипломатическое учреждение временно приостанавливает работу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Мы можем подтвердить, что произошел взрыв в нашей Верховной комиссии в Нигерии. Пожар ликвидирован, и мы работаем над тем, чтобы пролить свет, что привело к этой ситуации", — сказала дипломат.

Она выразила соболезнования семьям двух погибших. Президент Нигерии Бола Тинубу также выразил соболезнования правительству Канады, дипломатическому сообществу и всем людям, пострадавшим в результате инцидента.