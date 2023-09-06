В Португалии распространяются пожары. Пострадали не менее 9 спасателей

11:44 08 августа Киев, Украина

Юг Португалии накрыли лесные пожары на фоне аномально высоких температур в стране. Огнем уничтожено около 6700 гектаров земли.



Об этом сообщает BBC.



Из-за стихийного бедствия по состоянию на утро 8 августа эвакуированы более 1 400 человек: 19 сел, четыре туристических объекта и кемпинг.



Около 800 спасателей приняли участие в ликвидации возгораний в южном городе Одемире, по меньшей мере 9 пожарных получили ранения.

Температура воздуха в центральной и южной Португалии превышает отметку в 40 градусов по Цельсию, из-за чего в стране опасаются возникновения новых пожаров.