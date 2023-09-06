В Португалии распространяются пожары. Пострадали не менее 9 спасателей

Юг Португалии накрыли лесные пожары на фоне аномально высоких температур в стране. Огнем уничтожено около 6700 гектаров земли.
Об этом сообщает BBC.
Из-за стихийного бедствия по состоянию на утро 8 августа эвакуированы более 1 400 человек: 19 сел, четыре туристических объекта и кемпинг.
Около 800 спасателей приняли участие в ликвидации возгораний в южном городе Одемире, по меньшей мере 9 пожарных получили ранения.
Об этом сообщает BBC.
Из-за стихийного бедствия по состоянию на утро 8 августа эвакуированы более 1 400 человек: 19 сел, четыре туристических объекта и кемпинг.
Около 800 спасателей приняли участие в ликвидации возгораний в южном городе Одемире, по меньшей мере 9 пожарных получили ранения.
🇵🇹 #Portugal #wildfire #ravages over 16,000 acres of land#fire #breaking #breakingnews #wildfires #emergency #disaster #climate #climatechanges #climatecrisis #Portugalwildfires pic.twitter.com/arbykn2xhO— Attentive Media (@AttentiveCEE) August 8, 2023
Температура воздуха в центральной и южной Португалии превышает отметку в 40 градусов по Цельсию, из-за чего в стране опасаются возникновения новых пожаров.
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