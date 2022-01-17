В Португалии началась предвыборная кампания

06:18 17 Январь Киев, Украина

Голосование пройдет на два года раньше запланированного срока после того, как парламент Португалии в ноябре отклонил государственный бюджет социалистического меньшинства на 2022 год, а президент страны Марсело Ребелу де Соуза объявил досрочные выборы.



Государственный бюджет особенно важен сейчас, потому что в нем указано, как будут потрачены миллиарды евро помощи Европейского Союза для восстановления после пандемии.



В ходе голосования будут избраны 230 депутатов в Республиканскую ассамблею, парламент Португалии. Затем депутаты проголосуют за то, кто сформирует правительство.



Левоцентристская Социалистическая партия управляет Португалией с 2015 года при премьер-министре Антонио Коште, и недавние опросы общественного мнения единодушно показывают, что социалисты наберут наибольшее количество голосов.



В том случае, если социалисты не наберут абсолютного большинства голосов - это вынудит их снова искать поддержки у своих левоцентристских союзников, Левого блока и Коммунистической партии Португалии, для принятия закона в парламенте.



Парламентские голоса этих двух партий помогли удержать социалистов в правительстве, отправив правоцентристскую Социал-демократическую партию — другую крупную партию страны — в оппозицию.

На выборах может возрасти влияние небольших партий, включая популистскую Чегу! (Достаточно!), которая получила одно место в парламенте в 2019 году, но на этот раз может намного превысить его.



Около 89% населения Португалии, составляющего 10,3 миллиона человек, полностью вакцинированы против COVID-19, и более 3,5 миллиона человек получили повторные прививки, но за последние недели число новых ежедневных случаев заболевания составило около 40 000 человек.



Тем не менее, количество госпитализаций осталось намного ниже, чем во время предыдущих всплесков, и в Португалии в последние недели регистрировалось в среднем около 20 смертей в день.