В порту Саудовской Аравии обезвредили напичканную взрывчаткой лодку

В одном из портов Саудовской Аравии была обезврежена заминированная лодка, которая была без капитана и управлялась дистанционно. Целью лодки, напичканной взрывчаткой, был морской порт города Янбу-эль-Бахр.
Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает Associated Press.
По словам представителя арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, полковника Турки аль-Малики, заминированная лодка была уничтожена в соответствии с правилами ведения боевых действий.
Отмечается, что атака произошла на фоне нападений Ирана и Израиля против судов друг друга в регионе, а также на фоне продолжающихся боевых действий в Йемене, в которых задействованы силы Саудовской Аравии.
Однако йеменские повстанцы, которые ранее многократно атаковали королевство при помощи беспилотников и баллистических ракет, не брали на себя ответственность за нападение на Янбу-эль-Бахр.
По словам представителя арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, полковника Турки аль-Малики, заминированная лодка была уничтожена в соответствии с правилами ведения боевых действий.
Отмечается, что атака произошла на фоне нападений Ирана и Израиля против судов друг друга в регионе, а также на фоне продолжающихся боевых действий в Йемене, в которых задействованы силы Саудовской Аравии.
Однако йеменские повстанцы, которые ранее многократно атаковали королевство при помощи беспилотников и баллистических ракет, не брали на себя ответственность за нападение на Янбу-эль-Бахр.
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