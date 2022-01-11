В порту Саудовской Аравии обезвредили напичканную взрывчаткой лодку

16:03 27 Апрель Киев, Украина

В одном из портов Саудовской Аравии была обезврежена заминированная лодка, которая была без капитана и управлялась дистанционно. Целью лодки, напичканной взрывчаткой, был морской порт города Янбу-эль-Бахр.