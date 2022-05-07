В порту Италии арестовали яхту президента РФ

140- метровое судно плавующее под флагом Каймановых островов взяли под арест в итальянском порту Марина-ди-Каррара.
Финансовая гвардия Италии во исполнение санкций Евросоюза против России арестовала в порту Марина-ди-Каррара яхту Scheherazade, которая принадлежит одному из представителей российского руководства.
Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Италии.
Как указано, расследование, проведенное Специальным подразделением валютной полиции, подтвердило, что яхта принадлежит человеку, "имеющему значительные деловые и экономические связи с представителями российского правительства, находящимися под санкциями из-за военных действий в Украине".
Отмечается, что судно плавало под флагом Каймановых островов.
Ранее, согласно расследованию команды российского оппозиционера Алексея Навального, завершенного в марте этого года, яхта Scheherazade принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Стоимость 140-метрового судна оценивается в 750 млн долларов.
Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Италии.
Как указано, расследование, проведенное Специальным подразделением валютной полиции, подтвердило, что яхта принадлежит человеку, "имеющему значительные деловые и экономические связи с представителями российского правительства, находящимися под санкциями из-за военных действий в Украине".
Отмечается, что судно плавало под флагом Каймановых островов.
Ранее, согласно расследованию команды российского оппозиционера Алексея Навального, завершенного в марте этого года, яхта Scheherazade принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Стоимость 140-метрового судна оценивается в 750 млн долларов.
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