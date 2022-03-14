В Польше ужесточили закон об абортах

Конституционный суд Польши запретил женщинам делать аборты, за исключением случаев изнасилования или по медицинским показаниям.
Отмечается, что после вступления в силу постановления о прерывании беременности в Польше будут разрешены аборты только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери.
Как пишет ВВС, активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.
Как пишет ВВС, активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.
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