В Польше взорвался пакет, оставленный перед домом одной из семей

В польском селе Сечебожицы взорвался пакет, который оставили перед домом одной семьи, 31-летняя женщина получила тяжелые ранения. Об этом сообщает польское RadioZET.
В сообщении говорится, что полька вышла из дома, чтобы прогреть машину и повезти 8-летнюю дочь в школу. Младший сын женщины простудился, и в тот день ему пришлось остаться дома с бабушкой. Однако женщина вернулась с посылкой, на которой прочла, что она адресован ей.
Женщина и ее дочь находились в комнате, когда посылка взорвалась. Младший сын женщины и бабушка - в другой комнате.
В сообщении говорится, что полька вышла из дома, чтобы прогреть машину и повезти 8-летнюю дочь в школу. Младший сын женщины простудился, и в тот день ему пришлось остаться дома с бабушкой. Однако женщина вернулась с посылкой, на которой прочла, что она адресован ей.
Женщина и ее дочь находились в комнате, когда посылка взорвалась. Младший сын женщины и бабушка - в другой комнате.
У потерпевшей множественные травмы лица: ее правая рука была ампутирована, в больнице пытаются спасти ее зрение.
Девочка госпитализирована с открытыми переломами правой руки и множественными осколочными ранениями.
Журналисты установили, что бывший партнер Урсулы, вероятно, оскорблял женщину в прошлом, его лишили родительских прав. Однако он на сегодняшний день живет в Германии, где работает водителем грузовика.
Девочка госпитализирована с открытыми переломами правой руки и множественными осколочными ранениями.
Журналисты установили, что бывший партнер Урсулы, вероятно, оскорблял женщину в прошлом, его лишили родительских прав. Однако он на сегодняшний день живет в Германии, где работает водителем грузовика.
Прокуратура ныне расследует покушение на убийство многих людей.
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