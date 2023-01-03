В Польше взорвался пакет, оставленный перед домом одной из семей

18:30 03 января Киев, Украина

В польском селе Сечебожицы взорвался пакет, который оставили перед домом одной семьи, 31-летняя женщина получила тяжелые ранения. Об этом сообщает польское RadioZET.



В сообщении говорится, что полька вышла из дома, чтобы прогреть машину и повезти 8-летнюю дочь в школу. Младший сын женщины простудился, и в тот день ему пришлось остаться дома с бабушкой. Однако женщина вернулась с посылкой, на которой прочла, что она адресован ей.



Женщина и ее дочь находились в комнате, когда посылка взорвалась. Младший сын женщины и бабушка - в другой комнате.

"Я думаю, она взяла нож и открыла его, после чего он взорвался. Я быстро вскочила, увидела кровь. Я увидела, что моя дочь лежит на полу. Она кричала: "Мама, убей меня!", - рассказала бабушка.

У потерпевшей множественные травмы лица: ее правая рука была ампутирована, в больнице пытаются спасти ее зрение.



Девочка госпитализирована с открытыми переломами правой руки и множественными осколочными ранениями.



Журналисты установили, что бывший партнер Урсулы, вероятно, оскорблял женщину в прошлом, его лишили родительских прав. Однако он на сегодняшний день живет в Германии, где работает водителем грузовика.

"Я предполагаю, что преступник руководствовался тем, что хотел убить конкретных людей", — сказал Анджей Мрочек из Исследовательского центра терроризма Collegium Civitas.



Прокуратура ныне расследует покушение на убийство многих людей.