В Польше введен повышенный уровень относительно террористических угроз

12:56 19 Январь Киев, Украина

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение, которым вводится первый уровень сигнализации ALFA-CRP по всей стране. Это самый низкий уровень уведомления при террористической угрозе, сообщается на сайте польского правительства.



Решение о повышении уровня опасности было принято главой польского правительства после совещания группы по критическим инцидентам, которая произошла в Правительственном центре безопасности по поводу кибератаки на ряд украинских правительственных сайтов и онлайн-сервисов. После совещания Моравецкий провел дополнительные консультации с министром внутренних дел и главой Агентства внутренней безопасности страны.



Особое состояние будет действовать до 23:59 23 января. Введение уровня оповещения означает, что государственные власти обязаны проводить усиленный мониторинг безопасности систем информационно-коммуникационных технологий.