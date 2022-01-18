В Польше введен карантин для прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии

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МОЗ Польши решил не рисковать и несмотря на наличие отрицательного ковид-теста, отправлять всех прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии, на отбывание недельного карантина

Об этом в среду, 5 мая, сообщило издание Польские новости со ссылкой на главу МОЗ республики Адама Недзельски.

"Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через семь дней", - уточнил министр.

Причиной данного решения является сложная эпидситуация с коронавирусом в упомянутых странах, а также активная циркуляция в них новых штаммов инфекции.



Так, в МОЗ подчеркнули, что путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на COVID-19, проведенного медицинской диагностической лабораторией через семь дней после прибытия в республику.



Постановление вступает в силу 6 мая.