В Польше введен карантин для прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии

МОЗ Польши решил не рисковать и несмотря на наличие отрицательного ковид-теста, отправлять всех прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии, на отбывание недельного карантина.
Об этом в среду, 5 мая, сообщило издание Польские новости со ссылкой на главу МОЗ республики Адама Недзельски.
Причиной данного решения является сложная эпидситуация с коронавирусом в упомянутых странах, а также активная циркуляция в них новых штаммов инфекции.
Так, в МОЗ подчеркнули, что путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на COVID-19, проведенного медицинской диагностической лабораторией через семь дней после прибытия в республику.
Постановление вступает в силу 6 мая.
Так, в МОЗ подчеркнули, что путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на COVID-19, проведенного медицинской диагностической лабораторией через семь дней после прибытия в республику.
Постановление вступает в силу 6 мая.
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