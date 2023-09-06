В Польше уже 11 человек умерли от «болезни легионеров»

15:55 29 августа Киев, Украина

В польском городе Жешув вспыхнула смертельная «болезнь легионеров». Болезнь унесла жизни 11 человек. Подтверждено инфицирование 144 пациентов.

Такие данные обнародовала Государственная санитарная инспекция Польши, сообщает Polsat

Жители инфицировались через загрязнённую воду в водопроводе. Смертность от легионеллёза достигает 10% по данным ВОЗ.

Десять умерших – жители Жешува, еще один – из Жешувского района. Возраст жертв легионеллеза колеблется от 64 до 95 лет, у всех них были сопутствующие заболевания.



Всего было подтверждено инфицирование 144 пациентов. Наибольшее количество больных в Жешуве – 96 человек и в Жешувском районе – 32 человека.



Кроме того, государственный региональный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Адам Сидор заявил, что в четырех из девяти проб воды, взятых из водопровода Жешува, обнаружены бактерии легионеллы – возбудителя легионеллеза. Причем в двух из них концентрация бактерий была очень высокой.



Всего было отобрано на анализ 105 проб воды из городского водопровода. Восемь образцов было отобрано из соседних районов.

Спецслужбы Польши не исключают, что распространение инфекции было диверсией. Жешув – ключевой центр поставок НАТО в Украину. Город находится в 100 км от границы. С начала войны он стал перевалочным пунктом для гуманитарной помощи и военных поставок.

Легионеллез (болезнь легионеров) – это заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Первая массовая вспышка этого заболевания произошла в 1976 году среди участников съезда Американского легиона, с этим и связано название недуга. Инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.