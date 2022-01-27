В Польше умерла женщина после того, как врачи больше недели медлили с проведением аборта

В польском городе Ченстохова умерла женщина, беременная двойней. Врачи неделю ждали, пока замрет плод, чтобы сделать аборт.
Об этом сообщает TVN24.
Агнешка – 37-летняя мать четырех детей, беременная двойней. В конце прошлого года она попала в больницу Ченстоховы, потому что начала чувствовать сильную боль в районе живота. 23 декабря стало известно, что один плод из двойни замер. Несмотря на это, врачи отказались проводить аборт и решили подождать, пока таким же образом замрет и второй плод.
Неделю женщина ждала операцию, и только через 2 дня после замирания второго плода ей сделали аборт. Умерла Агнешка 25 января.
Родные женщины утверждают, что причиной смерти стал сепсис, информацию о котором не указали в документах врачи. Возмущает их и то, что администрация заведения не дала ознакомиться с документацией и всячески усложняла общение Агнешки с ними. В свою очередь в медицинском учреждении настаивают, что сделали все возможное.
В настоящее время местная прокуратура занимается установлением всех фактов инцидента, а официальную причину смерти Агнешки назовут после проведения вскрытия.
Известно, что Конституционный Суд признал незаконными аборты в Польше в конце 2020 года. С тех пор в стране женщины не могут прервать беременность, даже если медицинские показатели свидетельствуют о риске тяжелого поражения плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.
За последние полгода это уже второй случай, когда беременные в Польше умирают после промедления врачей с проведением аборта. Другая молодая женщина по имени Изабелла умерла в сентябре 2021-го после того, как медики оттягивали прерывание, несмотря на то, что плод имел дефекты, несовместимые с жизнью.
Напомним, что в Европарламент осудил запрет на аборты в Польше.
Доступ к абортам является одним из важных элементов обеспечения права на защиту репродуктивного здоровья женщины, а потому Всемирная организация здравоохранения настаивает, что государства должны гарантировать доступ к безопасной помощи по прерыванию беременности для каждой нуждающейся женщины.
Об этом сообщает TVN24.
Агнешка – 37-летняя мать четырех детей, беременная двойней. В конце прошлого года она попала в больницу Ченстоховы, потому что начала чувствовать сильную боль в районе живота. 23 декабря стало известно, что один плод из двойни замер. Несмотря на это, врачи отказались проводить аборт и решили подождать, пока таким же образом замрет и второй плод.
Неделю женщина ждала операцию, и только через 2 дня после замирания второго плода ей сделали аборт. Умерла Агнешка 25 января.
Родные женщины утверждают, что причиной смерти стал сепсис, информацию о котором не указали в документах врачи. Возмущает их и то, что администрация заведения не дала ознакомиться с документацией и всячески усложняла общение Агнешки с ними. В свою очередь в медицинском учреждении настаивают, что сделали все возможное.
В настоящее время местная прокуратура занимается установлением всех фактов инцидента, а официальную причину смерти Агнешки назовут после проведения вскрытия.
Известно, что Конституционный Суд признал незаконными аборты в Польше в конце 2020 года. С тех пор в стране женщины не могут прервать беременность, даже если медицинские показатели свидетельствуют о риске тяжелого поражения плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.
За последние полгода это уже второй случай, когда беременные в Польше умирают после промедления врачей с проведением аборта. Другая молодая женщина по имени Изабелла умерла в сентябре 2021-го после того, как медики оттягивали прерывание, несмотря на то, что плод имел дефекты, несовместимые с жизнью.
Напомним, что в Европарламент осудил запрет на аборты в Польше.
Доступ к абортам является одним из важных элементов обеспечения права на защиту репродуктивного здоровья женщины, а потому Всемирная организация здравоохранения настаивает, что государства должны гарантировать доступ к безопасной помощи по прерыванию беременности для каждой нуждающейся женщины.
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