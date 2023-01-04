В Польше судят белоруса и гражданина рф за шпионаж в пользу россии

18:11 04 января Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии польскому изданию РАР в среду, 4 января. Польша направила в суд обвинительный акт в отношении россиянина и белоруса, которые обвиняются в шпионаже в пользу россии.Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии польскому изданию РАР в среду, 4 января.

"По материалам, собранным Службой военной контрразведки и в ходе следствия, установлено, что они принимали участие в деятельности российской военной разведки по сбору информации о критически важных для обороны военных объектах Польши, а также получали информации о боеспособности, моральном состоянии и функционировании военных подразделений, в том числе в период угрозы, с последующей передачей полученной информации вышеупомянутой разведывательной службе”, - рассказала чиновница.

Двум иностранцам инкриминируется ведение шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 года до момента задержания в апреле 2022 года.



Следствие установило, что оба фигуранта легально проживали в Польше. Гражданин беларуси во время учебы в одном из университетов Белостока, а затем организуя парашютно-десантную подготовку, установил товарищеские отношения, которые использовал в своей деятельности в интересах ГРУ рф. Россиянин осуществлял шпионскую деятельность в интересах русской разведки под прикрытием занятия культурной деятельностью и туризмом.



Польские прокуроры установили, что шпионская деятельность обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши. Шпионов интересовало количество военнослужащих, выполняющих задачи в районе границы, структура подразделений, использование спецтехники, моральное состояние войск и оперативные возможности, взаимодействие воинских частей, дислоцированных в северо-восточной Польше, с войсками других стран НАТО.



Оба фигуранта с момента задержания в апреле и по сегодняшний день находятся под стражей.