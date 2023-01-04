В Польше судят белоруса и гражданина рф за шпионаж в пользу россии

Польша направила в суд обвинительный акт в отношении россиянина и белоруса, которые обвиняются в шпионаже в пользу россии.
Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии польскому изданию РАР в среду, 4 января.
Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии польскому изданию РАР в среду, 4 января.
Двум иностранцам инкриминируется ведение шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 года до момента задержания в апреле 2022 года.
Следствие установило, что оба фигуранта легально проживали в Польше. Гражданин беларуси во время учебы в одном из университетов Белостока, а затем организуя парашютно-десантную подготовку, установил товарищеские отношения, которые использовал в своей деятельности в интересах ГРУ рф. Россиянин осуществлял шпионскую деятельность в интересах русской разведки под прикрытием занятия культурной деятельностью и туризмом.
Польские прокуроры установили, что шпионская деятельность обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши. Шпионов интересовало количество военнослужащих, выполняющих задачи в районе границы, структура подразделений, использование спецтехники, моральное состояние войск и оперативные возможности, взаимодействие воинских частей, дислоцированных в северо-восточной Польше, с войсками других стран НАТО.
Оба фигуранта с момента задержания в апреле и по сегодняшний день находятся под стражей.
Следствие установило, что оба фигуранта легально проживали в Польше. Гражданин беларуси во время учебы в одном из университетов Белостока, а затем организуя парашютно-десантную подготовку, установил товарищеские отношения, которые использовал в своей деятельности в интересах ГРУ рф. Россиянин осуществлял шпионскую деятельность в интересах русской разведки под прикрытием занятия культурной деятельностью и туризмом.
Польские прокуроры установили, что шпионская деятельность обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши. Шпионов интересовало количество военнослужащих, выполняющих задачи в районе границы, структура подразделений, использование спецтехники, моральное состояние войск и оперативные возможности, взаимодействие воинских частей, дислоцированных в северо-восточной Польше, с войсками других стран НАТО.
Оба фигуранта с момента задержания в апреле и по сегодняшний день находятся под стражей.
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