В Польше суд заочно арестовал российского авиадиспетчера по делу о гибели Леха Качиньского

11:56 20 мая Киев, Украина





Об этом сообщило издание Onet.pl.



Речь идет о решении от 17 мая 2022 года, которым суд удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление об аресте Виктора Р. — одного из трех россиян, контролировавших в день катастрофы полеты в аэропорту российского Смоленска.



Производство по фигурантам дела, россиян полковника Павла П. и майора Виктора Р. продолжается с марта 2015 года, когда были вынесены решения по обвинению в непреднамеренном убийстве в авиакатастрофе.



По словам спикера Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчинского, которого цитирует издание, анализ доказательств показал необходимость изменить обвинения на умышленное деяние. Это произошло в апреле 2017 года. Окружной суд Варшавы издал постановление об аресте российского диспетчера, дежурившего 10 апреля 2010 года на аэродроме в Смоленске: в этот день произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 96 человек, в частности, президент Польши Лех Качиньский.Об этом сообщило издание Onet.pl.Речь идет о решении от 17 мая 2022 года, которым суд удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление об аресте Виктора Р. — одного из трех россиян, контролировавших в день катастрофы полеты в аэропорту российского Смоленска.Производство по фигурантам дела, россиян полковника Павла П. и майора Виктора Р. продолжается с марта 2015 года, когда были вынесены решения по обвинению в непреднамеренном убийстве в авиакатастрофе.По словам спикера Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчинского, которого цитирует издание, анализ доказательств показал необходимость изменить обвинения на умышленное деяние. Это произошло в апреле 2017 года.

“Прокуроры предполагали, что подозреваемые сознательно позволив самолету снизиться, предусмотрели катастрофу и согласились на нее. Тогда же было предъявлено обвинение против лейтенанта, отдавшего приказы руководителю поля. Он был командиром аэродрома Смоленск-Сивер", – рассказал он.

Лапчинский уточнил, что продолжение обвинений стало возможным благодаря работе экспертов, вновь проанализировавших записи с диспетчерской башни в Смоленске и разговоры диспетчеров с летчиками, записанные самописцем на борту самолета. Им удалось прочесть дополнительные предложения и слова и присвоить отдельные высказывания конкретным людям.



В то же время представитель польской прокуратуры отметил, что шансы на фактическое задержание и арест российского фигуранта дела "мизерны".