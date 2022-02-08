В Польше разоблачен российский шпион

16:57 17 Май Киев, Украина

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши в понедельник, 17 мая.



Мужчину задержали 5 мая 2021 года по обвинению в шпионаже в пользу России. Он предоставлял российским спецслужбам информацию о гражданах Польши и материалы относительно военных организаций и граждан, то есть данные, необходимые для российской деятельности на территории Польши во вред республике.

"Задержанный признал свою вину по обвинению. Суд назначил ему трехмесячное содержание под стражей", - сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыск в нескольких местах и допросили несколько свидетелей. При этом значительная часть материалов следствия засекречена.