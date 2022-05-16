В Польше прошла акция в поддержку военных на “Азовстали”

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Facebook.

“Сотни людей вышли на центральную площадь Кракова, чтобы выразить свою поддержку Украине, в частности Мариуполю и „Азовстали“. Акцию устроили, чтобы обратить внимание на несгибаемых украинских военных, которых не может преодолеть „вторая армия мира“. Наши герои нуждаются в помощи и об этом говорит весь мир!”, — говорится в сообщении.