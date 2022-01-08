В Польше пройдет срочное заседание Вышеградской группы

10:38 26 Апрель Киев, Украина

Сегодня в Польше в срочном порядке в онлайн-формате состоится встреча премьеров стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). Тема для обсуждения - растущая агрессия со стороны России.

Об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"В рамках Польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13 часов (по киевскому времени) созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси, сотрудничества Вышеградской группы в укреплении безопасности в регионе", - написал Шинковский вель Сенк.

В последние недели продолжается дипломатическая война между Россией и странами Запада. В частности, российских дипломатов за действия, противоречащие дипломатическому статусу, в течение последних дней выдворили США, Чехия, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Россия ответила зеркальными шагами, объявляя персонами нон грата дипломатов из этих стран.



В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручает Генеральному штабу РФ и командующим войск вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.