В Польше появилась мемориальная доска жертвам российской агрессии

20:54 25 Август Киев, Украина

Героям Небесной Сотни, павшим добровольца, волонтерам, всем кто пострадал от агрессии РФ, посвятили памятную доску.

В День Независимости Украины на здании посольства Украины в Польше в Варшаве появилась мемориальная доска.





В открытии приняли участие директор департамента международного сотрудничества министерства культуры и национального наследия РП Уршула Шльонзак, заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский, представители дипломатического корпуса и украинской общины.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил авторов памятной доски – творческий коллектив Львовской национальной академии искусств.