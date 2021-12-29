В Польше появилась мемориальная доска жертвам российской агрессии

Героям Небесной Сотни, павшим добровольца, волонтерам, всем кто пострадал от агрессии РФ, посвятили памятную доску.
В День Независимости Украины на здании посольства Украины в Польше в Варшаве появилась мемориальная доска.
В открытии приняли участие директор департамента международного сотрудничества министерства культуры и национального наследия РП Уршула Шльонзак, заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский, представители дипломатического корпуса и украинской общины.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил авторов памятной доски – творческий коллектив Львовской национальной академии искусств.
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