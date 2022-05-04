В Польше подожгли мобильный пункт вакцинации и эпидстанцию

21:04 02 августа Киев, Украина

В ночь на понедельник, 2 августа неизвестный мужчина совершил поджог мобильного пункта вакцинации и эпидемиологическую станцию.

Инцидент произошел в польском городе Замостье, за информацию о нем власти обещают 10 тысяч злотых ( около 70 тысяч гривен), сообщает RMF24.



Там сгорели столы, медицинская кровать и компьютер. Кроме того, в эпидемиологической станции загорелась одна из подвальных комнат, где сгорели защитные костюмы.



По предварительной информации, преступник разбил стекло в подвале и поджег внутренние помещения. Пострадавших в результате инцидентов нет.



Как заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, власти предлагают 10 тысяч злотых (почти 70 тысяч гривен) за информацию о поджигателе. О мужчине известно лишь то, что он, скрылся на велосипеде. Отныне в пунктах вакцинации будет круглосуточная охрана.