В Польше ответили, какими должны быть последствия применения рф ядерного оружия

18:10 28 сентября Киев, Украина

НАТО должно дать "конвенциональный, но разрушительный" ответ в случае применения россией ядерного оружия против Украины.



Об этом в эфире NBC News заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает PAP.

"Насколько нам известно, путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что означает, что НАТО должно ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас посылает россии", - отметил он.



Глава польского МИД добавил, что москва может использовать "референдумы" и дальнейшее присоединение оккупированных территорий Украины как оправдание применения "чрезвычайных мер".



В ходе интервью он также прокомментировал вопрос о влиянии мобилизации в россии на дальнейший ход войны.



По мнению Рау, уже очевидно, что путин начал проигрывать войну, и отправка на фронт плохо подготовленных и снаряженных людей не изменит этого, учитывая, что перед этим украинцы воевали с профессиональной регулярной армией.



Министр также отметил, что мобилизация может повлечь перелом внутри россии, подорвав поддержку развязанной кремлем войны в российском обществе.