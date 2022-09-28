В Польше ответили, какими должны быть последствия применения рф ядерного оружия

НАТО должно дать "конвенциональный, но разрушительный" ответ в случае применения россией ядерного оружия против Украины.
Об этом в эфире NBC News заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает PAP.
Глава польского МИД добавил, что москва может использовать "референдумы" и дальнейшее присоединение оккупированных территорий Украины как оправдание применения "чрезвычайных мер".
В ходе интервью он также прокомментировал вопрос о влиянии мобилизации в россии на дальнейший ход войны.
По мнению Рау, уже очевидно, что путин начал проигрывать войну, и отправка на фронт плохо подготовленных и снаряженных людей не изменит этого, учитывая, что перед этим украинцы воевали с профессиональной регулярной армией.
Министр также отметил, что мобилизация может повлечь перелом внутри россии, подорвав поддержку развязанной кремлем войны в российском обществе.
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