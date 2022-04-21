В Польше открылся самый современный бассейн

20:16 23 ноября Киев, Украина

Вблизи Варшавы в городе Мщонуве открыли уникальное водное сооружение глубиной 45,7 метра, оборудованное подводными туннелями.

бассейне Deepspot обустроены "пятиэтажные" пещеры со сталактитами, отделка сооружения стилизована под храмы майя. Также здесь есть тоннель, как в африканариумах и гостиничные комнаты на глубине 5 метров.



Deepspot наполнен 8 тысячами куб. м воды, что равно наполнению 27-ми обычных 25-метровых бассейнов. Стены основной части бассейна должны выдержать давление воды весом 50 тонн.





Стоимость инвестиции составила 40 миллионов злотых (более 8,5 миллиона евро).

В мире есть только два бассейна подобного типа: бельгийский Nemo 33 вблизи Брюсселя, глубиной 33 метра (открыт в 2004 году) и Y-40 Deep Joy возле итальянской Падуи, глубиной 42,15 метра (открыт в 2014 году).