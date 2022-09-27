В Польше открыли новый газопровод, который положит конец эпохе доминирования рф

15:30 27 сентября Киев, Украина

В Гданьске во вторник, 27 сентября, открыли газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод положит конец эпохе доминирования россии, сообщает PAP.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать - эпоха доминирования россии в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом , угрозами и вымогательством", - заявил Моравецкий.

Он добавил, сегодня начинается новая эра.

"Эпоха энергетического суверенитета, энергетической свободы и повышенной безопасности - энергетической, но и безопасности в более широком смысле этого слова", - сказал Моравецкий.

Газопровод Baltic Pipe призван создать новый маршрут поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Его запуск запланирован на 1 октября 2022 г. Инвесторами выступают операторы передачи: датская Energinetn и польская Gaz-System.



Польская нефтегазовая компания PGNiG уже завила, что импортирует не менее 6,5 млрд кубометров природного газа из Норвегии в 2023 году по трубопроводу Baltic Pipe.



PGNiG также заявила, что в 2023 году она будет использовать 80% пропускной способности трубопровода, зарезервированной компанией, которая вырастет до 90% в 2024 году, что составляет около 7,7 млрд кубометров.



Трубопровод мощностью 10 млрд кубометров предоставит Польше альтернативные источники газа, которые она искала с апреля, когда прекратились поставки из россии.



PGNiG заявила, что зарезервировала около 8 миллиардов кубометров пропускной способности трубопровода для своих поставок.