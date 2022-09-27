В Польше открыли новый газопровод, который положит конец эпохе доминирования рф

В Гданьске во вторник, 27 сентября, открыли газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод положит конец эпохе доминирования россии, сообщает PAP.
Он добавил, сегодня начинается новая эра.
Газопровод Baltic Pipe призван создать новый маршрут поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Его запуск запланирован на 1 октября 2022 г. Инвесторами выступают операторы передачи: датская Energinetn и польская Gaz-System.
Польская нефтегазовая компания PGNiG уже завила, что импортирует не менее 6,5 млрд кубометров природного газа из Норвегии в 2023 году по трубопроводу Baltic Pipe.
PGNiG также заявила, что в 2023 году она будет использовать 80% пропускной способности трубопровода, зарезервированной компанией, которая вырастет до 90% в 2024 году, что составляет около 7,7 млрд кубометров.
Трубопровод мощностью 10 млрд кубометров предоставит Польше альтернативные источники газа, которые она искала с апреля, когда прекратились поставки из россии.
PGNiG заявила, что зарезервировала около 8 миллиардов кубометров пропускной способности трубопровода для своих поставок.
Польская нефтегазовая компания PGNiG уже завила, что импортирует не менее 6,5 млрд кубометров природного газа из Норвегии в 2023 году по трубопроводу Baltic Pipe.
PGNiG также заявила, что в 2023 году она будет использовать 80% пропускной способности трубопровода, зарезервированной компанией, которая вырастет до 90% в 2024 году, что составляет около 7,7 млрд кубометров.
Трубопровод мощностью 10 млрд кубометров предоставит Польше альтернативные источники газа, которые она искала с апреля, когда прекратились поставки из россии.
PGNiG заявила, что зарезервировала около 8 миллиардов кубометров пропускной способности трубопровода для своих поставок.
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