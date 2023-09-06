В Польше количество умерших от "болезни легионеров" выросло до 16

14:15 30 августа Киев, Украина

В Польше от "болезни легионеров" (легионеллеза) скончались уже 16 человек. Кроме того, в стране зафиксировано еще 2 новых случая инфицирования.



Об этом свидетельствуют данные санитарной инспекции, передает RMF24.



В целом количество больных легионеллезом в Польше возросло до 155. Все пациенты госпитализированы в больницы в Жешуве, Жешувском уезде, Дебице, Перемышле, Колбушеве, Ланьцуте, Сендишуве Малопольском, Ясло и Люблине.



Продолжается эпидемиологическое расследование по установлению источника инфекции. В четверг, 31 августа, Департамент здравоохранения должен объявить результаты дальнейших лабораторных исследований воды.



Накануне сообщалось, что на юге страны вспышка болезни унесла жизни уже 14 человек. Известно, что большинство умерших — это пожилые люди. Все они имели сопутствующие заболевания, в частности рак.



Власти все еще выясняют, как бактерия, вызывающая болезнь легионелла, попала в водопровод города Жешув и его окрестностей. Как отмечали ранее СМИ, Жешув является центром предоставления военной и гуманитарной помощи Украине, а также местом военного присутствия США.



В городскую систему водоснабжения добавили дополнительный хлор для обеззараживания, а власти предупредили жителей о необходимости кипятить воду перед употреблением.



Ранее стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши расследует, могла ли вспышка "болезни легионеров" (легионеллез) быть следствием умышленного вмешательства в систему водоснабжения, в частности, со стороны России.