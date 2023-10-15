В Польше идут выборы в Сейм и Сенат, а также голосование на референдуме

13:07 15 октября Киев, Украина

Результаты сегодняшних выборов в Польше очень важны как для Украины, так и для тех украинцев, что проживают сейчас в соседней стране. Голосование на выборах в Сейм и Сенат Польши проходят одновременно с всеобщим референдумом. Сегодня, в воскресенье, 15 октября, в 7:00 утра по местному времени открылись более 31 тысячи участков для голосования.

Всего в выборах могут проголосовать более 29 млн граждан Польши, имеющих право голоса.

Результаты экзит-поллов будут обнародованы сразу после 21:00, когда будут закрыты избирательные участки. Окончательные результаты планируется объявить во вторник.

Одновременно с парламентскими выборами проходит референдум, на который вынесли четыре вопроса:

продажа государственного имущества иностранцам;

повышение пенсионного возраста;

стена на границе Польши и Белоруссии;

допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма ЕС принудительного переселения.

На победу в выборах претендуют правящая Объединенная десница Ярослава Качинского и оппозиционная Гражданская коалиция Дональда Туска. Последние опросы показывают, что провластная партия Право и справедливость (ПиС) имеет большую поддержку, но она может оказаться недостаточной, чтобы получить монобольшинство. У оппозиции есть шанс сформировать коалицию с незначительным преимуществом.

Напомним, в начале октября в Варшаве прошел масштабный митинг оппозиции. На него собрались сотни тысяч человек.