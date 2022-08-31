В Подмосковье "самоликвидировался" крупнейший склад интернет-магазина Ozon

На складе Ozon в Подмосковье произошел крупный пожар. В результате пожара пострадали 13 человек, один человек погиб. В качестве основных версий крупного пожара рассматривается поджог и неисправность электрооборудования.
На фоне информации о пожаре акции Ozon упали более чем на 3%. Предварительно ущерб от пожара оценивают в 10 млрд рублей.
Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, здание OZON, где произошел пожар, уже не спасти.
Лучше бы Кремль, но так тоже красиво.
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