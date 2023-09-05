В Подмосковье прогремели взрывы: в домах повылетали окна и повреждены автомобили

В ночь на вторник, 22 августа, в московском районе Строгино, в городе Красногорске и в Подмосковье, были слышны звуки взрывов. Аэропорты Внуково и Домодедово задерживали рейсы и был введен режим "Ковер".
Как сообщают росСМИ, в Красногорске после взрыва в домах повылетали окна и повреждены автомобили. На асфальте одного из дворов лежат обломки вероятно БПЛА. Также взрывы были слышны в московском районе Строгино. В социальных сетях были опубликованы видео с места событий.
Режим "Ковер" был введен в связи с обнаружением в московском воздушном пространстве неизвестных объектов. Российские власти заявили, что в ночь на вторник, 22 августа, в Московской области были сбиты два беспилотника.
Мэр москвы Сергей Собянин также сообщил, что ПВО сбила два ударных беспилотника - один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.
Как сообщают росСМИ, в Красногорске после взрыва в домах повылетали окна и повреждены автомобили. На асфальте одного из дворов лежат обломки вероятно БПЛА. Также взрывы были слышны в московском районе Строгино. В социальных сетях были опубликованы видео с места событий.
Режим "Ковер" был введен в связи с обнаружением в московском воздушном пространстве неизвестных объектов. Российские власти заявили, что в ночь на вторник, 22 августа, в Московской области были сбиты два беспилотника.
Мэр москвы Сергей Собянин также сообщил, что ПВО сбила два ударных беспилотника - один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.
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