В подготовке Приднестровья к войне видна рука РФ - ГУР

Россия действует согласно методичкам ФСБ-НКВД, не отступая ни на пункт. Как и в ОРДЛО, все экстренные обращения заготовлены заранее (вспомним «прямой эфир» про эвакуацию). Российские кураторы продолжают готовить непризнанное Приднестровье к войне с Украиной. На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты Приднестровье, датированный 2 мая 2022 года. Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ.
Сообщается, что передовица газеты - "Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину".
В тексте обращения высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой России открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.
Провокационная газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".
Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад", - предполагают разведчики.
Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами, а свои надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской России".
Сообщается и о том, что иностранные граждане призывают вступать в вооруженные силы ПМР, в частности, на территории РФ.
По мнению разведки, такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы.
Напомним, в Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая - восьмой годовщине со дня трагедии, произошедшей в здании профсоюзов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии