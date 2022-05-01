В подготовке Приднестровья к войне видна рука РФ - ГУР

12:58 01 мая Киев, Украина

Россия действует согласно методичкам ФСБ-НКВД, не отступая ни на пункт. Как и в ОРДЛО, все экстренные обращения заготовлены заранее (вспомним «прямой эфир» про эвакуацию). Российские кураторы продолжают готовить непризнанное Приднестровье к войне с Украиной. На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты Приднестровье, датированный 2 мая 2022 года. Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ.

Сообщается, что передовица газеты - "Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину".

В тексте обращения высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой России открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

"Таким образом кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории "ПМР"", - сообщает разведка.

Провокационная газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад", - предполагают разведчики.

Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами, а свои надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской России".

Сообщается и о том, что иностранные граждане призывают вступать в вооруженные силы ПМР, в частности, на территории РФ.

"Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого, вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты", - пишут в газете.

По мнению разведки, такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы.

Напомним, в Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая - восьмой годовщине со дня трагедии, произошедшей в здании профсоюзов.