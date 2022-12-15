В Перу объявили режим чрезвычайного положения

11:15 15 декабря Киев, Украина

Правительство Перу с 15 декабря объявило в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за беспорядков на фоне отстранения от власти президента Педро Кастильо.

Об этом сообщила радиостанция Radio Programas del Perú.



Отмечается, что принятые меры призваны поддержать порядок и "гарантировать безопасность тысячам семей". В стратегических точках размещены подразделения полиции, которые в случае осложнения ситуации рассчитывает на поддержку армии.



Как подчеркнул министр обороны Перу Альберто Отарола, режим чрезвычайного положения не препятствует проведению различных мероприятий, собраний, праздников, концертов или ярмарок.



Ограничения возможны лишь в случае крайней необходимости, а комендантский час - "по ситуации и там, где это необходимо".