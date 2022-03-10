В Перу автобус слетел в пропасть, погибли 17 человек

В провинции Патас, которая расположена на севере Перу, автобус с 33 пассажирами слетел в ущелье. Спасательные работы продолжаются, на данный момент известно о 17 погибших пассажирах.
Об этом в четверг, 10 июня, сообщило радио RPP.
Отмечается, что автобус сошел с дороги и упал с высоты 200 метров. В салоне находились 33 человека, в том числе дети. Пострадавших отправили в больницы.
Как предположил региональный менеджер по транспортировке Эдит Чуко, причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе. Он добавил, что в настоящий момент на месте происшествия проводится расследование.
"На данный момент тела все еще поднимаются, полиция все еще проводит расследование. Мы с инспекторами проводим проверку, отправили группу в этот район", - заявил Чуко.
Отмечается, что автобус сошел с дороги и упал с высоты 200 метров. В салоне находились 33 человека, в том числе дети. Пострадавших отправили в больницы.
Как предположил региональный менеджер по транспортировке Эдит Чуко, причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе. Он добавил, что в настоящий момент на месте происшествия проводится расследование.
"На данный момент тела все еще поднимаются, полиция все еще проводит расследование. Мы с инспекторами проводим проверку, отправили группу в этот район", - заявил Чуко.
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