В Пентагоне считают, что у пригожина есть двойники — NYT

Основатель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин может использовать двойников, чтобы скрывать свои передвижения, сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудника Пентагона, пожелавшего остаться неназванным.
По его словам, после мятежа пригожин находился в россии большую часть времени.
Собеседник газеты отметил, что не понятно, был ли пригожин в беларуси, частично из-за того, что тот, "очевидно, использует двойников для маскировки своих передвижений".
Накануне глава режима беларуси александр лукашенко заявил, что лидер наемников евгений пригожин находится в россии и является "свободным человеком", несмотря на то, что устроил мятеж.
По его словам, пригожин на утро 6 июля находился в Санкт-Петербурге, а затем, "может, он уехал в москву, может, еще куда-то, но он не на территории беларуси".
Спикер кремля дмитрий песков отклонил вопрос о местонахождении пригожина, сказав, что у правительства нет "ни возможности, ни желания" отслеживать его передвижение.
По его словам, после мятежа пригожин находился в россии большую часть времени.
Собеседник газеты отметил, что не понятно, был ли пригожин в беларуси, частично из-за того, что тот, "очевидно, использует двойников для маскировки своих передвижений".
Накануне глава режима беларуси александр лукашенко заявил, что лидер наемников евгений пригожин находится в россии и является "свободным человеком", несмотря на то, что устроил мятеж.
По его словам, пригожин на утро 6 июля находился в Санкт-Петербурге, а затем, "может, он уехал в москву, может, еще куда-то, но он не на территории беларуси".
Спикер кремля дмитрий песков отклонил вопрос о местонахождении пригожина, сказав, что у правительства нет "ни возможности, ни желания" отслеживать его передвижение.
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