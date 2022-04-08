В Пентагоне обеспокоены темпами развития РФ в области ядерного оружия

В соответствии с Догово́ром о нераспростране́нии я́дерного ору́жия, Штаты сокращали его количество, в отличие от России и Китая.
Об этом говорится в докладе Пентагона, передает The Drive.
В документе сказано, что Китай и Россия разработали новые типы ядерного оружия, придали повышенное стратегическое значение своему ядерному оружию и постоянно ведут все более агрессивные действия.
Так, Россия модернизирует старые советские ядерные системы и создает новые пусковые установки. Также стало известно, что страна-агрессор разрабатывает три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой; и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем.
Между тем Китай создал новую мобильную стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету, а также ракету шахтного базирования с несколькими боеголовками. Вместе с этим КНР ввела в эксплуатацию свою самую современную подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами.
Так, Россия модернизирует старые советские ядерные системы и создает новые пусковые установки. Также стало известно, что страна-агрессор разрабатывает три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой; и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем.
Между тем Китай создал новую мобильную стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету, а также ракету шахтного базирования с несколькими боеголовками. Вместе с этим КНР ввела в эксплуатацию свою самую современную подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами.
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