В Пекине продолжаются массовые митинги против COVID-локдауна

В столице Китая и многих других городах в ночь на 28 ноября, прошли массовые протесты против жестоких ограничительных мер, которые власти страны ввели для борьбой с коронавирусом.
В Пекине протестующие вышли на улицы в районе дипломатического квартала, в руках многие из них держали белые листы бумаги в качестве символа протеста против цензуры в стране, сообщает агентство dpa.
Люди скандировали: "Снимите карантин" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободу". Была задействована полиция, точное число задержанных неизвестно.
Марши протеста прошли и в других мегаполисах Китая: Шанхае, Чэнду, Чунцине, Ухане и Нанкине. Недовольство растет и в университетах, социальные сети были переполнены видеозаписями, которые быстро удалили цензоры, пишет dpa.
В Пекине протестующие вышли на улицы в районе дипломатического квартала, в руках многие из них держали белые листы бумаги в качестве символа протеста против цензуры в стране, сообщает агентство dpa.
Люди скандировали: "Снимите карантин" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободу". Была задействована полиция, точное число задержанных неизвестно.
Марши протеста прошли и в других мегаполисах Китая: Шанхае, Чэнду, Чунцине, Ухане и Нанкине. Недовольство растет и в университетах, социальные сети были переполнены видеозаписями, которые быстро удалили цензоры, пишет dpa.
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