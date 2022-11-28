В Пекине продолжаются массовые митинги против COVID-локдауна

10:25 28 ноября Киев, Украина

В столице Китая и многих других городах в ночь на 28 ноября, прошли массовые протесты против жестоких ограничительных мер, которые власти страны ввели для борьбой с коронавирусом.

В Пекине протестующие вышли на улицы в районе дипломатического квартала, в руках многие из них держали белые листы бумаги в качестве символа протеста против цензуры в стране, сообщает агентство dpa.

Люди скандировали: "Снимите карантин" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободу". Была задействована полиция, точное число задержанных неизвестно.

Марши протеста прошли и в других мегаполисах Китая: Шанхае, Чэнду, Чунцине, Ухане и Нанкине. Недовольство растет и в университетах, социальные сети были переполнены видеозаписями, которые быстро удалили цензоры, пишет dpa.
 
"Это крупнейшие протесты в Китае со времен демократического движения 1989 года, которое было жестоко подавлено военными 4 июня того же года и стало известно как "бойня на площади Тяньаньмэнь", отмечает агентство.