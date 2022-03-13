В ПАСЕ разочарованы выходом России из ТКГ по МН17

Действия России по выходу из трехсторонних переговоров с Нидерландами и Малайзией по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года являются неоправданными. Об этом заявил докладчик ПАСЕ по обеспечению ответственности по делу MH17 Титус Корлацян.
По его мнению, подача Нидерландами межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека не является недружественным актом, который мог бы оправдать такую негативную реакцию Москвы.
Напомним, на прошлой неделе sans-serif;">Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения MH17, в которую входят Нидерланды и Малайзия. Действия Нидерландов в российском МИД назвали "недружественными", а обвинения в адрес Москвы – "скороспелыми".
В Нидерландах заявили, что "глубоко сожалеют" по поводу решения России отказаться от консультаций.
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