В ПАСЕ разочарованы выходом России из ТКГ по МН17

15:46 19 октября Киев, Украина

Действия России по выходу из трехсторонних переговоров с Нидерландами и Малайзией по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года являются неоправданными. Об этом заявил докладчик ПАСЕ по обеспечению ответственности по делу MH17 Титус Корлацян.

"Выход России из трехсторонних переговоров является болезненным сигналом, прежде всего, для семей жертв. В их интересах диалог необходимо активизировать, а не заканчивать", – отметил Корлацян.

По его мнению, подача Нидерландами межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека не является недружественным актом, который мог бы оправдать такую негативную реакцию Москвы.

"Это нормальное и законное использование процессуальных средств правовой защиты, предусмотренное Конвенцией по правам человека, которую подписали и ратифицировали все государства-участники", – добавил Корлацян.

Напомним, на прошлой неделе sans-serif;">Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения MH17, в которую входят Нидерланды и Малайзия. Действия Нидерландов в российском МИД назвали "недружественными", а обвинения в адрес Москвы – "скороспелыми".



В Нидерландах заявили, что "глубоко сожалеют" по поводу решения России отказаться от консультаций.