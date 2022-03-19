В партии Меркель уверены, что отношения с РФ опустились на очень низкий уровень

Внешняя политика Кремля ущемляет соседние страны в самоопределении и не направлена на построение конструктивного диалога со странами Запада. А внутренняя политика преследует единственную цель Владимира Путина - "внутреннюю легитимизацию". В построении отношений с РФ нужно руководствоваться суровыми реалиями, а не обещаниями российского президента.
Об этом заявил эксперт партии Ангелы Меркель по внешней политике Норберт Рёттген, 22 июня.
"Отношения с РФ опустились на очень низкий уровень", - заявил немецкий эксперт.
Рёттген обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот "не заинтересован в партнерстве, компромиссах и балансе". "Вместо этого мы видим все больше подавления внутри страны и все больше агрессии в отношениях с другими странами", - сказал Рёттген, указав, что причина этого - в "проблеме с внутренней легитимацией".
Норберт Рёттген уверен, что выстраивать политические отношения с Россией можно лишь руководствуясь реализмом. Он считае, что саммит президента США Байдена и Путина был "правильным форматом", однако, "на этой встрече не был решен ни один из конфликтов, но мы должны снова научиться урегулировать конфликты и как минимум снова начать разговаривать друг с другом".
Норберт Рёттген уверен, что выстраивать политические отношения с Россией можно лишь руководствуясь реализмом. Он считае, что саммит президента США Байдена и Путина был "правильным форматом", однако, "на этой встрече не был решен ни один из конфликтов, но мы должны снова научиться урегулировать конфликты и как минимум снова начать разговаривать друг с другом".
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