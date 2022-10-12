В парламент Эстонии внесли документ о признании рф государством-спонсором терроризма

15:26 11 октября Киев, Украина

11 октября в эстонский парламент внесли проект, который признает россию страной-спонсором терроризма, призывает к созданию специального международного трибунала и к лишению россии статуса постоянного члена Совбеза ООН.



Об этом говорится в публикации ERR.



Проект резолюции представили 85 депутатов.



Ожидается, что во вторник во второй половине дня парламентская комиссия по иностранным делам обсудит проект и его отправку на пленарное заседание для обсуждения и голосования.



Согласно представленному проекту, парламент Эстонии - Рийгикогу - резко осуждает военные действия российской федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории.



Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.



Согласно документу, Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом ООН и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым провести в отношении виновных в преступлении агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а российскую федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать общий отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", - отмечается в проекте документа.

Кроме того, парламент считает необходимым признать вооруженные силы псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" и частную военную компанию "Вагнера" террористическими организациями.



Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира.



Рийгикогу также поддерживает требование лишить российскую федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против российской федерации и ее союзника беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.



Рийгикогу также призывает Европейский Союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.