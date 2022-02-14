В Париже впервые за полвека начали строить небоскреб

14:43 14 Февраль Киев, Украина





Башня Tour Triangle высотой 180 метров станет третьим по высоте зданием в Париже после Эйфелевой башни (1889 год) и башни Монпарнас (1973 год).



Здание спроектировало швейцарское архитектурное бюро Herzog&de Meuro. Работы планируют завершить в 2026 году, всего на строительство Строительство 42-этажного небоскреба в форме пирамиды началось в Париже , несмотря на местную оппозицию и возражения экологов, которые назвали проект «катастрофическим», пишет The GuardianБашня Tour Triangle высотой 180 метров станет третьим по высоте зданием в Париже после Эйфелевой башни (1889 год) и башни Монпарнас (1973 год).Здание спроектировало швейцарское архитектурное бюро Herzog&de Meuro. Работы планируют завершить в 2026 году, всего на строительство

выделят 660 миллионов евро.

В 2015 году мэр Парижа Анн Идальго одобрила проект, невзирая на протесты партии Зеленых. Экологи критикуют Tour Triangle главным образом за то, что возведение такого небоскреба предполагает значительные выбросы углерода. Застройщик же утверждает, что проект разработан в соответствии с европейскими экологическими нормами.



Башня будет иметь площадь 91 000 квадратных метров, большую часть этого места будут занимать офисные помещения. Также в Tour Triangle будет отель на 130 номеров, центр ухода за детьми и магазины.