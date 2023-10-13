В Париже разогнали пропалестинские митинги: несколько человек под арестом

07:47 13 октября Киев, Украина

В четверг вечером, 12 октября, в центре Парижа полиция и жандармерия разогнали незаконные пропалестинские митинги, применив слезоточивый газ и водометы, как сообщает CNN.

В результате инцидента несколько человек были задержаны и доставлены в полицейские участки.

Министр внутренних дел Франции, Жеральд Дарманин, предварительно ввел запрет на проведение пропалестинских митингов с целью предотвращения возможных массовых беспорядков в стране. Он подчеркнул, что любая организация таких протестов приведет к арестам.