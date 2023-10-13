В Париже разогнали пропалестинские митинги: несколько человек под арестом

В четверг вечером, 12 октября, в центре Парижа полиция и жандармерия разогнали незаконные пропалестинские митинги, применив слезоточивый газ и водометы, как сообщает CNN.
В результате инцидента несколько человек были задержаны и доставлены в полицейские участки.
Министр внутренних дел Франции, Жеральд Дарманин, предварительно ввел запрет на проведение пропалестинских митингов с целью предотвращения возможных массовых беспорядков в стране. Он подчеркнул, что любая организация таких протестов приведет к арестам.
В результате инцидента несколько человек были задержаны и доставлены в полицейские участки.
Министр внутренних дел Франции, Жеральд Дарманин, предварительно ввел запрет на проведение пропалестинских митингов с целью предотвращения возможных массовых беспорядков в стране. Он подчеркнул, что любая организация таких протестов приведет к арестам.
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