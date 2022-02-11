В Париже прошла массовая акция полицейских

18:43 19 Май Киев, Украина

В столице Франции состоялась акция протеста, организованная профсоюзами полиции, стражи правопорядка вышли на улицы с требованиями расширить возможности полицейских.



Акция была организована после убийства полицейского в Авиньоне при проведении антинаркотической операции.





Правоохранители требуют более жестких наказаний для тех, кто нападает на правоохранителей, больше экипировки, увеличения числа полицейских в ряде районов, гарантий защиты своих прав и большего признания.

В знак поддержки полиции в акции принял участие глава МВД Франции Жеральд Дарманен, а также ряд чиновников из правых партий, несмотря на резкую критику министерства со стороны профсоюзов.



В свою очередь премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении наказаний за преступления против полицейских или жандармов. Теперь насилие против сил безопасности будет считаться особым преступлением, и предполагать более строгое наказание. Кроме того, возможность смягчения приговоров за преступления в отношении силовиков будет строго ограничена.