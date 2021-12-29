В Панаме задержан кот-наркокурьер

17:45 19 Апрель Киев, Украина

Рядом с панамской тюрьмой Нуэва-Эсперанса, охранники изолятора задержали кота , который пытался пронести "пакет" с наркотиками на территорию пенитенциарного учреждения.

Об этом сообщает издание Riodoce со ссылкой на прокурора Эдуардо Родригеса.



К шее кота, который пытался проникнуть на территорию исправительного учреждения, был привязан мешочек, в котором содержались пакеты с белым порошком, листья и вещество растительного происхождения, по мнению чиновника, скорей всего это были кокаин, крэк и марихуана. Кому именно из заключенных предназначались наркотики – неизвестно.

По словам Родригеса, это не первая попытка совершения преступления с животными, заключенные приманивают бездомных животных едой. Те привыкают, что их подкармливают в тюрьме, и начинают приходить регулярно, попутно выполняя роль курьеров.



Прокурор Эдуардо Родригес сообщил, что пойманного кота поместят в приют для животных и постараются найти для него законопослушных хозяев.



